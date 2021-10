Logements sociaux/Octroi de terrains aux enseignants : "Plus de 3 000 des 6 500 parcelles sont déjà délivrées." (Mandiaye Ndiaye, SAFRU)

C'est dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des engagements pris par l'État envers les syndicats d'enseignants que le ministre de l'urbanisme, du logement de l'hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow, a rencontré le pôle de syndicats d'enseignants regroupés au sein du G7 pour faire le point de ces accords.

Une occasion pour le chargé de projet de la société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine (SAFRU), Mandiaye Ndiaye, de noter des avancées par rapport à l'octroi des parcelles prise en compte dans les accords de 2003. "Sur l'ensemble des terrains où on n'a pas eu des problèmes de possession, les parcelles sont livrées. Il s'agit de Saint-Louis, Ourossogui, Kolda, Richard Toll et d'une des parcelles au niveau de Kounoune", a-t-il informé à l'issue de la rencontre.

Les défis restent tout de même majeurs pour la délivrance des parcelles non viabilisées, bien que les autorités compétentes ont annoncé une avancée en terme de procédure. Ces terrains se situent essentiellement à Kaolack, Tivaoune, Ziguinchor. Au finish, M. Ndiaye de la SAFRU, annonce que plus de 3 000 parcelles parmi les 6 500 sont déjà délivrées.