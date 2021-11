Locales à Ziguinchor / Seydou Sané et Benoît Sambou en visite de courtoisie appellent tout Benno à l’union sacrée.

Au moment où leur directeur de campagne peinait à sortir de l’aéroport de Ziguinchor, Benoît Sambou et Seydou Sané étaient à Grand-Dakar pour rencontrer leurs militants. Sans Doudou Kâ, ils ont mené une rencontre de proximité avec la population.



Ainsi, ils ont entamé leur campagne dans la plus grande sobriété dans les quartiers de Ziguinchor. « Nous sommes à Grand-Dakar de Ziguinchor, monsieur le ministre Benoît Sambou et moi, accompagnés des membres de l’APZ et de représentants des partis et mouvements de la coalition Benno Bokk Yakaar. Une rencontre qui s’inscrit dans notre politique de rapprochement des populations, entamée depuis fort longtemps, pour la victoire tant attendue, au soir des prochaines élections communales et départementales. Les populations nous ont encore une fois de plus manifesté leur soutien. Et, je tiens à remercier Monsieur le ministre Benoît Sambou pour sa présence, les membres BBY et les populations de Grand Dakar Ziguinchor », écrit Seydou Sané dans un communiqué transmis à notre rédaction.



S’adressant aux membres de la coalition au pouvoir, Seydou Sané les invite à une cohésion et à la maximisation des ressources pour l’atteinte du résultat commun, la victoire finale. « Mesdames et messieurs, nous nous dirigeons vers des échéances électorales les plus importantes pour l’ensemble des hommes et femmes politiques réunis au sein de notre coalition. Ces élections sont d’un intérêt capital, et nous y allons avec beaucoup d’espoir pour la victoire finale ». Ainsi, il rappelle le mot d’ordre de la coalition qui est « l’objectif est le contrôle de l’ensemble des départements et des communes du pays, pour un Sénégal développé. Et, nous vous donnons rendez-vous dans d’autres localités de la région, pour non seulement continuer le travail de terrain, mais pour vous dévoiler les mécanismes de la feuille de route à adopter pour la victoire finale », conclut le texte envoyé par Seydou Sané.



Pour rappel, le président de la coalition Benno bokk Yakaar a investi le ministre Benoît Sambou à la tête de la liste dans la commune de Ziguinchor et Seydou Sané, premier adjoint au maire sortant, tête de liste de la coalition au niveau départemental.