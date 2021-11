Locales 2022 à Kolda : le DND rejoint le mouvement Kolda Debout.

Pour les prochaines locales, le mouvement DND « dien maa laaba nii » rejoint le mouvement Kolda Debout d’Abdourahmane Baldé. La déclaration a été faite par son leader Ibrahima Sagna au cours d’un point de presse organisé ce mercredi 24 novembre dans la capitale du Fouladou.



Le chef de file du DND estime que leur décision de rejoindre le MKD n’est pas motivée par « l’argent » mais qu’ils ont été convaincus par le « programme » d’Abdourahmane Baldé pour Kolda.



Revenant sur les motifs de leur soutien, Ibrahima Sagna de préciser : « nous avons réfléchi mûrement avant de prendre cette décision car nous étions dans un autre camp au quartier Doumassou. Et dans ce camp nous avons noté beaucoup d’incohérences qui ne promettaient pas de lendemains meilleurs pour nous en tant que jeunes. C’est fort de ce constat, que nous avons rencontré Abdourahmane Baldé dit Doura qui nous a exposé son programme que nous avons jugé réaliste et réalisable. Et aujourd’hui avec notre association de plus de 400 jeunes, nous avons décidé devant tous de rejoindre le MKD pour la cohérence dans son programme pour la commune… »



Composé essentiellement de jeunes, ce mouvement compte mettre toute son énergie dans la balance pour élire Abdourahmane Baldé maire au soir du 23 janvier.



Abordant dans le même sens, Ousamne Diao parlant au nom d’Abdourahmane Baldé estime que leur victoire n’est qu’une question d’heure. À ce titre, il précise : « nous souhaitons à ces jeunes la bienvenue car avec la force du DND, on n’a pas besoin de battre campagne. Elle symbolise à elle seule le changement faisant entrevoir une jeunesse consciente et responsable. En ce sens, je les félicite pour leur maturité politique en choisissant l’intérêt de Kolda à la place de l’argent. Et ensemble nous allons construire Kolda par notre programme ambitieux via la création d’emploi des jeunes… »