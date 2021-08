Locales 2022 à Kaolack : Mariama Sarr appelle à l'unité et affiche une pleine confiance.

C'était une réunion restreinte organisée à la mairie de Kaolack et qui a réuni les élus locaux (maires et président du conseil départemental de Kaolack), responsables politiques de l'Apr et de la coalition Benno Bokk Yakaar, les différentes structures de la jeunesse, les notables etc..., en vue de procéder à une remobilisation des troupes et de l'élaboration sous peu d'un plan de communication en direction des élections locales.



Venue présider la rencontre, Mariama Sarr en a profité pour inviter toutes les sensibilités à l'unité afin d'offrir une victoire écrasante à la coalition Bby dans cette ville et dans les autres communes du département.



Mariama Sarr dira aussi dans son discours qu'elle n'a jamais demandé un poste au président Macky Sall et qu'elle compte continuer dans cette lancée c'est-à-dire toujours travailler pour le compte de ce dernier.



La maire de Kaolack a également lancé des piques aux politiques qui par manque de conviction, passent leur temps juste à la recherche d'une belle prairie...