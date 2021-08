Locales 2022 / Ville de Rufisque : L' APR de Rufisque Nord déchire la candidature de Ismaïla M. Fall et désavoue Abdou Salam Guèye.

Rififi au parti de l'Alliance pour la République (APR) de Rufisque Nord dirigé par le coordonnateur communal Abdou Salam Guèye. Les membres dudit parti et leur coordonnateur, ne parlent plus le même langage. Cela, suite à la déclaration d'Abdou Salam Guèye, pour porter leur choix sur Ismaïla Madior Fall comme candidat à la Mairie de la ville de Rufisque, mais aussi pour mener les concertations en vue de la désignation des candidats.



Une décision qui ne fait pas l'unanimité chez les ‘’Apéristes’’ du Nord qui n'ont pas tardé à réagir lors d'une rencontre tenue ce 27 août 2021.



Selon ces derniers, "ce n'est pas au coordonnateur communal de choisir un candidat. Le choix revient au SG du parti, par ailleurs chef de l'État du Sénégal, Macky Sall et ce sera fait de manière consensuelle. Nous attendons juste la décision de notre chef de parti et nous allons respecter ses directives...", a déclaré Adja Fatou Faye, responsable des femmes de l'APR de Rufisque nord.



Pour rappel, le 25 Août dernier, face à la presse, des responsables politiques de la ville de Rufisque se sont réunis pour annoncer leur choix porté sur le Pr. Ismaila Madior Fall pour diriger les concertations devant aboutir au choix des candidats pour chaque commune et pour la ville tant convoitée de Rufisque.



Pour ces derniers, le Pr. Ismaïla Madior Fall présente le meilleur profil pour diriger la liste de la coalition BBY aux prochaines locales prévues en 2022. Mais seulement voilà, sur la déclaration signée par une vingtaine de personnes, n’est présent aucun maire ni aucun responsable politique d’envergure, ni de l’APR encore moins d’autres formations politiques de la mouvance présidentielle.



Suffisant pour les détracteurs de monter au créneau pour fustiger cette démarche « incohérente et ridicule », car selon eux, « le professeur Ismaïla Madior Fall ne détient aucune légitimité pour prétendre mener une quelconque concertation encore moins pour être investi tête de liste d’une quelconque liste », lancent-ils...