Locales 2022 / Rufisque Ouest : Les Apéristes fustigent le comportement des militants de Ismaïla Madior Fall et avertissent.

Au lendemain de la sortie des Apéristes de Rufisque Nord, c’est au tour de leurs camarades de Rufisque Ouest de monter au créneau pour fustiger le comportement d’un des leurs. Ainsi, les sympathisants du député Souleymane Ndoye, coordonnateur communal de l’APR de Rufisque Ouest, n'ont pas tardé à réagir suite aux multiples attaques dont ce dernier a été l’objet ces derniers temps.



En effet, M. Matar Ndoye, un souteneur de l'ancien ministre de la justice et actuel ministre d'État, Ismaïla Madior Fall, dans une tribune à la presse, a ouvertement désavoué le président du conseil départemental de Rufisque.



Selon Matar Ndoye, Souleymane Ndoye n'a pas la légitimité pour prétendre occuper le poste de Maire de la ville de Rufisque. Déclarant ainsi la guerre aux partisans de ce dernier qui n'ont pas manqué de réagir. Ils sont montés au créneau pour fustiger son comportement jugé cavalier et prétentieux.



Selon eux, seul le Président de la République et chef de parti aura le dernier mot pour désigner les candidats à la candidature, selon Baye Diène Sembène et Mariétou Guèye qui ont parlé en leur nom. C'était lors d'une rencontre tenue ce 28 août 2021 dans la commune de Rufisque Ouest.