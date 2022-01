Locales 2022 / Rufisque : Le Candidat du PPC, Seydou Diouf, salue l'engagement des populations.

Le député Seydou Diouf candidat à la ville de Rufisque, venu voter au centre Ousmane Mbengue de Dangou Nord, l'un des plus grands dans la commune de Rufisque Nord, a salué la bonne marche du scrutin.



Selon le leader du PPC, les populations sont très conscientes de ces joutes électorales. C'est pourquoi elles sont sorties en masse pour y participer et choisir leurs équipes municipales. "Elles le font de manière citoyenne. Moi j'ai voté au bureau de vote numéro 4. J'ai trouvé un président jeune mais très responsable. Il y a aussi les mandataires qui jouent le jeu. Et je pense que c'est ça aussi la qualité d'un processus électoral...", dira t-il.



Il faut rappeler que la commune de Rufisque compte 42.420 inscrits répartis dans 75 bureaux de vote...