Locales 2022 : Pape Doumbia déclare officiellement sa candidature à la mairie de Nord et galvanise ses troupes

À quelques encablures des locales 2022, le président du mouvement "Thies Ca Kanam" Pape Doumbia a décidé d'annoncer sa candidature pour la mairie de Thiès-Est. Ainsi, il ambitionne d'emprunter une nouvelle vision basée sur démarche constructive à la tête de la mairie de Thiès-Est.



Car, fait-il remarquer, nous sommes convaincus que nous pouvons changer l'image de notre commune avec une nouvelle démarche. "Parce qu'il est temps que nos jeunes et les générations futures sachent qu'il y a des dignes fils de cette cité qui sont prêts à prendre l'engagement et la détermination de redorer l'image de cette ville", a déclaré Pape Doumbia.



Qui n'a pas manqué d'appeler ses militants et sympathisants à mailler le terrain pour une victoire au soir du 22 janvier 2021. Il a également appelé les jeunes à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales pour apporter le changement...