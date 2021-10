Locales 2022 : Lamine Ngom pilonne le Rewmi et déclare sa candidature à la mairie de Thiès-Est.

L'Alliance pour République (Apr) de Thiès ne saurait accepter docilement et sans broncher le schéma qui semble se dessiner dans la cité du Rail. C'est la déclaration faite par le responsable apériste à Thiès-Est, Lamine Ngom qui vient de déclarer sa candidature à la mairie de Thiès-Est.



Selon lui, ils n'accepteront pas ce règne sans partage de Rewmi sur les autres partis de la coalition BBY. "Ce serait une grave erreur et une incongruité sans nom. Rewmi est en perte de vitesse, pour preuve, de nombreux départs ont été notés dans ses rangs . Ce parti n'est plus majoritaire à Thiès, l'ensemble des résultats successifs d'élections passées montre à suffisance que le parti rewmi est sur une pente descendante", soutient-il.



Aussi estime-t-il, que laisser le Rewmi s'accaparer de toutes les collectivités territoriales de Thiès s'apparente à un suicide et risque de les mener vers une défaite inéluctable. "Le Rewmi et ses acolytes dirigent les mairies de Thiès depuis bientôt 20 ans, un règne solitaire qu'ils pensent hégémonique sans compter le fait que le bilan de leur gestion est loin d'être les meilleurs", fait-il remarquer. "(...) Les différentes mandatures de ces trois maires se résument à zéro plus zéro égale zéro. Ils nous sera très difficile voire impossible de défendre et de battre campagne pour ces "sans bilans". On change une équipe qui perd" pour reprendre la formule à contrario", a laissé entendre Lamine Ngom. Avant de déclarer sa candidature à la mairie de Thiès-Est .





"Nous avons tiré la sonnette d'alarme avant que l'irréparable ne se produise. Au vu de tout ce que je viens de dire, je déclare officiellement ma candidature à la candidature de BBY à la mairie de Thiès afin d'apporter un changement réel, et opérer une gouvernance locale autrement et mieux", conclut-il.