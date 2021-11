Locales 2022 : « La politique c'est de se battre, non pas dans la rue, mais plutôt par des idées » (Cheikh Bakhoum)

Lors d’un atelier participatif " WAXLEN NU DEGG" de la commune de Grand-Yoff, initié par Cheikh Bakhoum et le Benno Bokk Yakaar ce 17 novembre 2022, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, a déploré les attitudes de certains acteurs de la classe politique et a tiré fort sur Barthélémy Dias.



Cheikh Bakhoum estime que le pouvoir ne cherche à gripper la machine électorale de qui que ce soit ou de quelque parti politique ou coalition que soit. « Marcher dans les rues, bloquer la circulation sont des choses inacceptables, la classe politique devrait revoir sa façon de faire. Les insultes et les cris ne peuvent pas influencer sur la décision des populations », a-t-il avancé avant de poursuivre : « face à un politicien qui ne respecte pas la loi, les autorités devraient être en mesure de prendre leurs responsabilités. »



C’est le lieu pour le leader de Benno Bokk Yakaar à Grand Yoff d’appeler la classe politique à la raison pour veiller à la stabilité du pays. Il terminera son propos par un rappel à la classe politique qu’au soir du 23 janvier tout ne sera plus que souvenir...