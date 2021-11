Locales 2022 / L’appel de Birahime Seck pour prévenir la violence : « Le respect des règles du jeu est inéluctable pour éviter les tensions… »

Même si les hommes politiques sont, au premier rang, les concernés sur le déroulement des élections, la société civile, dans son rôle d’alerte et de veille, a aussi la possibilité d’intervenir dans certaines circonstances. L’apaisement et la pacification de l’espace sont aujourd’hui une préoccupation majeure au vu de certains discours va t-en guerre et de défiance notés à quelques semaines des joutes électorales qui devront permettre aux sénégalais et spécifiquement aux localités, de choisir leur maire. Le coordinateur du Forum civil, non moins insensible à la stabilité du pays, appelle surtout au respect des dispositions et règles qui régissent ces échéances électorales.



Il estime dès lors, que la meilleure manière de prévenir la violence dans une compétition électorale est de « respecter et de faire respecter les règles du jeu car, poursuit-il, « un outil ou mécanisme de prévention ne peut avoir lieu sans le respect des droits des uns et des autres. »



Une élection locale (ou nationale) demeure une compétition politico-citoyenne, il appartient, donc, aux organes chargés du contrôle, du contentieux, de la supervision, de la défense et de la sécurité de respecter et de faire respecter les règles en toute responsabilité. Le reste n'est que surfer sur du vent . *Dëgg moy défar réew*.