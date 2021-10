Locales 2022 : Investi à Fass/Gueule Tapée/Colobane, Cheikh Oumar Sy décline un programme de 20 milliards Fcfa et note des contraintes dans le compagnonnage avec YAW.

Le mouvement Grande Force Citoyenne Doomi Fass Gueule Tapée Colobane a officiellement investi ce 23 octobre, Cheikh Oumar Sy comme son candidat pour les élections locales de 2022. Le politique s'est rejoui du choix porté sur sa personne et entend s'investir pour relever le défi du développement de la commune.



À l'occasion du meeting d'investiture tenu à Fass, Cheikh Oumar Sy a décliné son programme de développement fondé sur 5 axes, notamment la santé, emploi et insertion, la sécurité, l'éducation et enfin assainissement et infrastructures.



Pour la réalisation de ce plan de développement, le politique a annoncé un budget de 20 milliards FCFA qu'il promet de trouver pour donner un nouveau souffle à la commune de Fass/Gueule Tapée/Colobane. Membre de l'opposition, Cheikh Oumar Sy n'a pas manqué de relever les difficultés notées au sein de la coalition Yewwi Askan Wi à laquelle il appartient...