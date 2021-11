Locales 2022 : Habib Niang se plie à la volonté de son mentor et « exhorte ses militants et sympathisants à démontrer qu'ils sont une force incontournable à Thiès-Nord »

Après des années d'investissement et d'engagement acharnés au service des populations de la Zone-Nord, le leader du mouvement "And suxxali Sénégal", Habib Niang, par ailleurs responsable apériste dans la cité du rail devra encore prendre son mal en patience.



En effet, il n'a pas été choisi par le"Mbourok Soow" pour diriger les destinées de la commune Nord. Une décision qui est tombée tel un couperet sur ses militants et sympathisants qui digèrent mal cette décision. C'est d'ailleurs pourquoi il a fait face à la presse pour éclairer la lanterne des uns et des autres, mais également pour réitérer son ancrage dans l'Apr. "Certes, ces élections locales 2022 sont très importantes, car nous nous sommes investis durant 6 ans sur le terrain, sans relâche, toujours aux côtés des populations, mais vous n'êtes pas sans savoir que je fais partie de l'Apr, par ricochet, de la coalition BBY, ce qui fait que je suis tenu de respecter la discipline de parti même si les choix qui ont été faits ne me sont pas favorables ", se désole-t-il.



Avant de déplorer l'attitude de tous ceux qui sont allés à l'encontre des décisions de leur mentor le Président Macky Sall. "Je sais que beaucoup d'entre-vous aimeriez que je crée une liste parallèle, mais ce serait en porte à faux avec mes convictions et ma loyauté envers le Président Macky Sall. J'ai décliné beaucoup de propositions tant du côté du BBY que de l'opposition parce que je suis un homme qui a des principes", affirme-t-il. Aussi, estime-t-il, ce n'est pas seulement en étant maire qu'on peut aider sa population.