Locales 2022 / Département de Kaolack : 76 listes en compétition et 07 décisions de rejet dénombrées.

Après la publication des listes devant prendre part aux élections locales à Kaolack, le préfet départemental a fait face à la presse pour communiquer sur les différentes décisions prises.



Ainsi, dans la commune de Kaolack, 07 coalitions et/ou partis politiques ont été déclarées recevables. Et il s’agit du MPD/ Liguéey, de la Coalition And Nawlé / And Liguéey, Gox yu Bess, Jammi Gox Yi, la Grande coalition Gueum Sa Bopp, Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yakaar.



08 dossiers ont été acceptés à Kahone et dans le département (Conseil départemental). Et l'on peut citer Bokk Gis Gis, Gueum Sa Bopp, And Nawlé/Suxali Sunu Gox, Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yakaar.



En prenant ainsi en compte les arrondissements dont Ngothie, Koumbal et Ndiédieng, 76 listes seront en compétition lors des élections locales dans le département de Kaolack.



Il s'y ajoute que 07 décisions de rejet ont été déclarées. 04 coalitions et/ou partis politiques ont adressé une requête en annulation. Et la cour a rejeté 03 requêtes. Actuellement, il reste juste 01 dossier à vider...