Locales 2022 : Alioune Sarr galvanise les jeunes pour une large victoire du BBY dans le Diobass et offre 10 millions FCFA aux groupements de femmes.

Le Candidat de la grande coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), Alioune Sarr, a organisé à Sessène, une grande rencontre de partage, de redynamisation et de formation en présence des leaders, responsables de mouvements et associations.



Plus de 600 jeunes et les groupements de femmes de la commune de Notto Diobass se sont fortement mobilisés, ce week-end pour réitérer leur engagement au Candidat Alioune Sarr, mais aussi aux leaders de la Coalition BBY de Notto-Diobass.



L'occasion a été saisie par le ministre-maire pour offrir un appui à hauteur de 10 millions FCFA aux groupements de femmes. Cette importante somme leur sera remise dès le début du mois de novembre...