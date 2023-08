Litige foncier entre le CNL et les Niassène : “El Hadj Malick Maodo Ngom a encaissé une somme de 5 millions des mains de Mariama Niass” (Mamadou Diop Thioune, CNL)

En point de presse tenue ce Samedi 26 Août, Mamadou Diop Thioune et Palla Mbengue, respectivement secrétaire général du Conseil des Notables Lébou et les membres du CNL ont apporté une réplique ferme au Jaraaf Youssou Ndoye et à El Hadj Maodo Malick Ngom, président du CNL. En effet, le Jaraaf Youssou Ndoye et compagnie ont décidé de démettre Mamadou Diop Thioune et Palla Mbengue de leurs fonctions. Selon ces derniers, le Jaraaf Youssou Ndoye n'a pas le pouvoir de les destituer de leurs fonctions.

Ils ont ainsi profité de ce rendez-vous avec la presse pour confirmer l'existence de l'escroquerie foncière qu'on reproche à Maodo Ngom à l'encontre de Zeyda Mariama Niass. "El Hadj Malick Maodo Ngom a encaissé une somme de 5 millions des mains de Mariama Niass pour un contrat de constitution de régularisation d'un dossier de la réquisition 34-85 du 24 Juillet 1950 issue du circuit administratif du 15 Juin 1950 appartenant au Khalife Cheikhal Islam Baye Niass. Le 03 Décembre 2020, après avoir encaissé les fonds, Maodo Ngom a coupé son téléphone et ses relations pour ne plus écouter, ni se faire entendre et de répondre à l'attente de cette femme qui avait engagé ce contrat avec son frère Khalife", a fait savoir Modou Diop Thioune en persistant que le scandale qui porte sur les 5 millions a bel et bien existé.