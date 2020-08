Litige foncier à Tivaouane Peulh : La justice tranche en faveur du milliardaire El Hadj Abdoulaye Dia propriétaire de Senico.

Les habitants de la Cité Darou Salam 2 extension ont perdu ce matin, la première manche du bras de fer judiciaire engagé contre le propriétaire de Senico (la Sénégalaise d'industrie et de commerce), El Hadj Abdoulaye Dia.



Le Tribunal de Pikine qui a hérité de ce dossier, a tranché ce matin en faveur dudit milliardaire. Le juge a donné raison à la partie adverse qui avait engagé les poursuites pour solliciter du tribunal le droit d’expulser et de procéder à la démolition de plus de 253 maisons.



C’est ce qu’elle avait demandé dans l’assignation en référé aux fins d’expulsion émise par Me Richard S. Diatta, huissier de Justice, une requête de la Sci Darou Salam, contre près de 1 000 personnes occupant 243 maisons construites sur les parcelles établies sur le Tf 11847/Dp sis à Keur Massar, Route des Niayes. Et le tribunal dans sa délibération de ce matin, a accédé à sa demande.



En conséquence, il est attendu, à moins d’un revirement de dernière minute, le passage des bulldozers pour la destruction de ces maisons majoritairement habitées. Une Assemblée générale des populations est d’ailleurs prévue ce dimanche matin sur le site objet du litige, afin de discuter de l’impact d’une telle décision de justice. De grandes décisions sont attendues à l’issue de cette rencontre...