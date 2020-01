Litige foncier à Ouest-Foire : Mohamed Fall brandit ses preuves et saisit d’une plainte le parquet pour menace de mort

La sortie médiatique de l’association des propriétaires et résidents de Ouest-Foire a hérissé Mohamed Fall. Il s’agit du propriétaire du terrain qualifié "d'espace vert’’ par ses voisins et qui fait l'objet d'une forte contestation de leur part. Celui-ci, s'estimant sévèrement et injustement attaqué, a démenti formellement leurs allégations. Ce terrain n'a jamais fait l'objet d'une affectation à usage public comme indiqué.







‘’Il faut préciser, à l’entame de mes propos, que le terrain objet de toute cette polémique n’est pas un espace vert, comme tentent de le faire croire ces populations-là qui râlent. Ce terrain situé à la Cité Khandar sis à Ouest-Foire, a une superficie de 198 m2 au bornage. J’ai le droit de bail sur ce terrain et j’ai le droit réel. Le bail a été acquis depuis 2017, j’ai l’autorisation de construire sur ce terrain signée par le maire de Yoff et l’approbation du sous-préfet. J’ai même le certificat d’inscription sur ce terrain. J’ai commencé à payer mes impôts sur le terrain depuis 2018. C’est maintenant un titre individuel à mon nom pour usage d’habitation’’, a lâché M. Fall.







Ce dernier qui s’est confié au micro de Dakaractu, dit ne pas être en mesure de déterminer les réelles motivations de ses détracteurs. ‘’ Je ne comprends pas qui est à l’origine de cette situation. C’est le chef de quartier lui-même qui m’a informé de l’existence d’une pétition initiée contre mon projet. Pétition que celui-ci dit avoir remis au sous-préfet. Malheureusement pour eux, l’autorité administrative leur a signifié que je détenais des papiers en bonne et due forme. Même la Dscos (Direction de la surveillance, du contrôle et de l'occupation des sols) est venue et a ordonné la reprise des travaux. Moi je m’interroge pour savoir qu’est ce qui s’est passé entre temps. Parce qu’il y avait des velléités de la part d'autres personnes qui voulaient construire sur ce terrain et pourtant ce sont eux qui m’avertissaient et me recommandaient d’entamer les travaux de construction. Et en plus on m’accuse d’avoir occupé 400 m2, alors que je n’occupe que 190 m2’’.







Dans cette affaire, il est évoqué le nom du frère cadet de la Première dame, Adama Faye en l'occurrence, qui lui aurait cédé la parcelle en question. Ce qu'il conteste et nie en bloc : ‘’Adama Faye ne m’a pas vendu ce terrain. Et il n’est nullement concerné par cette affaire. C’est de la pure diffamation. Je mets au défi ceux-là qui s’opposent à ce que j’entame les travaux de ma maison, de montrer les documents prouvant que cette parcelle ne m’a pas été attribuée régulièrement. J’ai mes papiers et mon autorisation de construire. C’est l’État qui attribue et qui m’a donné un droit de bail. Il m’en a délivré, j’ai entamé la construction de ma maison et des individus sont venus nuitamment saccager ce qui avait été fait. Ce que j’ai fait constater par huissier, mais ils ont récidivé. Des actes de sabotage qu’ils ont immortalisés en se filmant. J’ai porté plainte auprès du procureur de la République, pour destruction de biens appartenant à autrui, menace de mort, injures publiques et voie de faits. Et le dossier est pendant devant la justice. J’ai identifié l’auteur des faits et je l’ai bien cité dans ma plainte. Retenez juste que le préjudice est énorme. J’ai dû recruter des gardiens que je paie 24 h/24 pour veiller sur la sécurité des lieux. Le coût du matériel détruit est pour le moment inestimable’’, a-t-il déclaré.







Aujourd’hui, il continue de regretter cette situation. ‘’Je suis appelé à habiter là-bas avec ma famille. Mon vœu le plus cher est d’avoir une bonne cohabitation avec eux. Je n’ai fait du tort à personne. Et je n’ai détruit le bien de personne. J’ai obtenu, pour ce terrain, des avis favorables du Cadastre et de l’Urbanisme.