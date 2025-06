Litige foncier à Ndiaffate : 'L'essentiel est effectivement que des justificatifs puissent être apportés aux lotissements" (Me El Hadj Malick Diouf)

Me El Hadj Malick Diouf, leader du Mouvement And Liguéye Commune Ndiaffate ak Aladji Maalik (MALCNAM) a fait face à la presse, ce samedi, à Thiofior pour revenir sur le litige foncier de ladite commune.

''Nous demandons à l'ensemble de la commune de ne pas être divertie, de se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel est effectivement que des justificatifs puissent être apportés aux lotissements parce que concernant les deux villages, Koutal Sérère et Ndiaffate Sérère, la délibération de la commune de Ndiaffate de 2016, ne visait pas un lotissement mais bien une extension. Et si nous la renvoyons à ces propres chiffres, l'ensemble des demandes qui ont été déposées à la commune, s'estiment à 592 parcelles. Si on l'estime en nombre d'hectares, donc le nombre de 25 ha en valeur absolue suffit largement pour satisfaire cette demande. Aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi, elle veut lotisser 135 ha au niveau des terres de Koutal et 152 ha au niveau des terres de Ndiaffate'', s'interroge Me El Hadj Malick Diouf.

"Nous demandons aux autorités nationales qui dirigent ce pays comme elles appellent le 'Jub, Jubal, Jubanti', de se présenter à Ndiaffate pour 'Jubanti' cette affaire de foncier de la commune'', conclura-t-il.