Créances contestées, milliards saisis : la justice tranche encore en faveur de Bocar Samba Dièye


Créances contestées, milliards saisis : la justice tranche encore en faveur de Bocar Samba Dièye

Le long feuilleton judiciaire opposant l’opérateur économique sénégalais Bocar Samba Dièye à la société suisse Ascot Commodities vient de connaître un nouveau rebondissement favorable au premier. Dans ce bras de fer qui dure depuis plusieurs années, la justice sénégalaise a une fois de plus donné raison à l’homme d’affaires, fragilisant davantage la position de son adversaire étranger.

 

Selon Libération, le tribunal de Dakar, statuant en référé le 22 décembre dernier, a décidé de rétracter l’ordonnance à pied de requête n°444/2025, rendue le 23 mai 2025, dans le cadre de cette affaire. Une décision lourde de conséquences, puisqu’elle annule l’autorisation donnée à Ascot Commodities d’exécuter au Sénégal une sentence arbitrale rendue à Paris.

 

À l’origine du contentieux, des créances supposées datant de 2004, que Bocar Samba Dièye a toujours fermement contestées. Malgré cette contestation, Ascot Commodities avait obtenu une condamnation par sentence arbitrale rendue le 10 février 2025 par la Chambre arbitrale internationale de Paris. Fort de cette décision, le groupe suisse avait saisi le tribunal de Dakar afin d’en obtenir l’exécution sur le territoire sénégalais.

 

Mais comme le souligne Libération, cette stratégie vient de subir un sérieux revers. Le tribunal a purement et simplement annulé l’ordonnance d’exécution, estimant que les conditions juridiques n’étaient pas réunies. Une victoire judiciaire de plus pour Bocar Samba Dièye, qui voit ainsi confortée sa position dans ce dossier à forts enjeux financiers.

 

Avant même cette annulation, Ascot Commodities avait pourtant franchi un pas supplémentaire. Dès le 14 novembre 2025, la société suisse avait procédé à une saisie-attribution de créances sur les avoirs de Bocar Samba Dièye, pour un montant colossal de 7.042.017.089 FCFA. Une saisie que l’opérateur économique a immédiatement dénoncée, en saisissant la justice à travers une assignation en contestation et en mainlevée. Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal de Commerce.

 

Toujours selon Libération, Bocar Samba Dièye qualifie ces créances de « fictives », soutenant qu’elles porteraient sur une livraison de riz intégralement réglée. Il affirme avoir effectué le paiement via un compte séquestre ouvert à la BICIS, élément central de sa défense. Mieux encore, Ascot Commodities aurait déjà été condamnée par le tribunal de Dakar à verser 300 millions de FCFA à l’opérateur économique dans ce même dossier.

 

À l’image de son contentieux avec Attijari, Bocar Samba Dièye campe sur sa position, dénonçant ce qu’il considère comme une manœuvre abusive et des procédures dénuées de fondement.

Autres articles
Mercredi 31 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Nécrologie : Décès du maire de Djirédji, Mamadou Lamine Diawara

Nécrologie : Décès du maire de Djirédji, Mamadou Lamine Diawara - 31/12/2025

Santé : l’Hôpital militaire de Ouakam réussit trois transplantations rénales

Santé : l’Hôpital militaire de Ouakam réussit trois transplantations rénales - 31/12/2025

Affaire des élus de Saly : quand le report du procès embrase les émotions

Affaire des élus de Saly : quand le report du procès embrase les émotions - 31/12/2025

Avortements clandestins entre Dakar et Saly : l’engrenage secret d’un trio désormais face à la justice

Avortements clandestins entre Dakar et Saly : l’engrenage secret d’un trio désormais face à la justice - 31/12/2025

Guinée: le chef de la junte Mamadi Doumbouya élu président avec 86,72% des voix

Guinée: le chef de la junte Mamadi Doumbouya élu président avec 86,72% des voix - 31/12/2025

Yémen: Ryad dénonce des actes

Yémen: Ryad dénonce des actes "dangereux" des Emirats arabes unis, qui démentent - 31/12/2025

Le Mali et le Burkina Faso interdisent l'entrée aux Américains par réciprocité

Le Mali et le Burkina Faso interdisent l'entrée aux Américains par réciprocité - 31/12/2025

Menaces filmées, couteau en main : Cheikh Ndiaye implore la clémence après son face-à-face avec la DSC

Menaces filmées, couteau en main : Cheikh Ndiaye implore la clémence après son face-à-face avec la DSC - 31/12/2025

Piège intime à Mbacké : un commerçant filmé nu, séquestré et délesté de deux millions

Piège intime à Mbacké : un commerçant filmé nu, séquestré et délesté de deux millions - 31/12/2025

Affaire Prodac : Pape Malick Ndour sort ses preuves et défie l’accusation

Affaire Prodac : Pape Malick Ndour sort ses preuves et défie l’accusation - 31/12/2025

Cheikh Diba optimiste sur les relations avec le FMI : « Nous sommes en phase sur toutes les questions »

Cheikh Diba optimiste sur les relations avec le FMI : « Nous sommes en phase sur toutes les questions » - 30/12/2025

Loi de finances rectificative : Mbaye Dione salue les performances mais alerte sur la dette

Loi de finances rectificative : Mbaye Dione salue les performances mais alerte sur la dette - 30/12/2025

Affaire des 06 élus locaux arrêtés : le dossier renvoyé à mardi prochain

Affaire des 06 élus locaux arrêtés : le dossier renvoyé à mardi prochain - 30/12/2025

LFR2 : Cheikh Diba défend la gestion budgétaire et justifie la loi de finances rectificative

LFR2 : Cheikh Diba défend la gestion budgétaire et justifie la loi de finances rectificative - 30/12/2025

Indemnités des fonctionnaires, restitution des 37 milliards : Thierno Alassane Sall interpelle le ministre des Finances Cheikh Diba

Indemnités des fonctionnaires, restitution des 37 milliards : Thierno Alassane Sall interpelle le ministre des Finances Cheikh Diba - 30/12/2025

Assemblée nationale : Le député Cheikh Tidiane Youm met en garde contre les risques du financement régional

Assemblée nationale : Le député Cheikh Tidiane Youm met en garde contre les risques du financement régional - 30/12/2025

Bourses : Les étudiants obtiennent 11,8 milliards supplémentaires

Bourses : Les étudiants obtiennent 11,8 milliards supplémentaires - 30/12/2025

Assemblée nationale : Abdou Karim Sall interpelle le ministre Cheikh Diba sur le désenclavement du Dandé Mayo

Assemblée nationale : Abdou Karim Sall interpelle le ministre Cheikh Diba sur le désenclavement du Dandé Mayo - 30/12/2025

Recettes fiscales : « Le Sénégal affiche un taux de réalisation de 99,5% » ( LFR2)

Recettes fiscales : « Le Sénégal affiche un taux de réalisation de 99,5% » ( LFR2) - 30/12/2025

Se déplacer la nuit à Dakar : une question de sécurité et de confiance

Se déplacer la nuit à Dakar : une question de sécurité et de confiance - 30/12/2025

La branche armée du Hamas confirme la mort de son porte-parole

La branche armée du Hamas confirme la mort de son porte-parole - 30/12/2025

Diass : accusés de vol de chèvres, deux chauffeurs échappent de peu à la mort sous les coups de la foule

Diass : accusés de vol de chèvres, deux chauffeurs échappent de peu à la mort sous les coups de la foule - 30/12/2025

Quand l’argent divise la famille : à Mbour, un gendre jugé pour un détournement présumé de 7 millions de FCFA

Quand l’argent divise la famille : à Mbour, un gendre jugé pour un détournement présumé de 7 millions de FCFA - 30/12/2025

Moscou accuse Kiev d'avoir attaqué la résidence de Poutine, Zelensky dénonce un

Moscou accuse Kiev d'avoir attaqué la résidence de Poutine, Zelensky dénonce un "mensonge" - 30/12/2025

Trump critique l'attaque ukrainienne présumée contre la résidence de Poutine

Trump critique l'attaque ukrainienne présumée contre la résidence de Poutine - 30/12/2025

Affaire des trois hectares : Saly Debout exige vérité, justice et libération immédiate des élus concernés

Affaire des trois hectares : Saly Debout exige vérité, justice et libération immédiate des élus concernés - 29/12/2025

Une mission d’information annoncée dans l’affaire ARP-SOFTCARE : Le député Cheikh Tidiane Youm propose une commission d’enquête parlementaire

Une mission d’information annoncée dans l’affaire ARP-SOFTCARE : Le député Cheikh Tidiane Youm propose une commission d’enquête parlementaire - 29/12/2025

LFR2 : Des recettes en baisse de 137 milliards, une chute des ressources extérieures de plus de 40%…le gouvernement contraint d’ajuster

LFR2 : Des recettes en baisse de 137 milliards, une chute des ressources extérieures de plus de 40%…le gouvernement contraint d’ajuster - 29/12/2025

Dakar Dem Dikk signe un accord d'entreprise historique pour améliorer les conditions de travail

Dakar Dem Dikk signe un accord d'entreprise historique pour améliorer les conditions de travail - 29/12/2025

Fin d’année : Le ministre de l’Intérieur met en garde contre l’usage de pétards durant les fêtes

Fin d’année : Le ministre de l’Intérieur met en garde contre l’usage de pétards durant les fêtes - 29/12/2025

RSS Syndication