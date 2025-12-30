Cheikh Diba optimiste sur les relations avec le FMI : « Nous sommes en phase sur toutes les questions »

Le ministre se veut rassurant sur l’issue des négociations en cours avec l’institution de Bretton Woods. Dans un contexte économique marqué par des discussions avec les partenaires internationaux qui se poursuivent, le ministre Cheikh Diba a tenu, devant l’assemblée nationale ce matin, à rassurer sur l’état des relations avec le Fonds Monétaire International (FMI). « Avec le FMI, nous voulons instaurer ce climat de confiance et de respectabilité », a déclaré le ministre selon qui, « la priorité accordée par les autorités à la restauration d’une relation solide avec l’institution financière internationale. »







Selon Cheikh Diba, les discussions avec le FMI progressent dans un climat constructif: « mesures de réforme, questions budgétaires, stabilisation de la dette… nous sommes en phase sur toutes ces questions », a-t-il affirmé, laissant entrevoir une convergence de vues entre les deux parties sur les principaux défis économiques du pays.







Le ministre s’est montré particulièrement confiant quant à l’aboutissement de ces négociations : « Nous arriverons à conclure un programme avec le FMI », a-t-il assuré, sans toutefois préciser le calendrier exact de cette finalisation. Balayant toute idée de rupture, Cheikh Diba a tenu à rappeler que « le gouvernement n’a jamais rompu le dialogue avec le fonds ».

