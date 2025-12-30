Affaire des 06 élus locaux arrêtés : le dossier renvoyé à mardi prochain

L’affaire opposant la SAPCO à la mairie de Saly, portant sur un litige foncier d’une superficie de 03 hectares, connaît un nouveau rebondissement. Les six (06) élus locaux interpellés dans le cadre de ce dossier ont vu leur dossier renvoyé à mardi prochain.



Selon des informations recueillies par Dakaractu Mbour, le renvoi a été décidé afin de permettre la poursuite de l’examen du dossier et la clarification de certains éléments jugés essentiels par la juridiction saisie.

Pour rappel, ce contentieux foncier oppose la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (SAPCO) à la mairie de Saly, autour de la propriété et de la gestion d’un terrain stratégique de trois hectares. Une affaire qui suscite de vives réactions au sein de la population locale, au regard des enjeux fonciers et économiques qu’elle soulève.



Les six élus concernés, dont l’interpellation avait provoqué une vive émotion dans la commune, restent ainsi dans l’attente de la suite de la procédure judiciaire. En attendant, l’opinion publique continue de suivre avec attention l’évolution de ce dossier sensible, qui met en lumière les tensions persistantes autour de la gestion du foncier à Saly.

Affaire à suivre…