Limogeage du DG de « Poste Finances » - Birahime Seck désavoue Bibi Baldé : « Qui essayez-vous de protéger? »

C’est le feuilleton du moment à la société nationale « La Poste », avec le limogeage de Saliou Fédior, le Dg de Poste finances, par Abdoulaye Bibi Baldé, le patron de la Poste.



Si les syndicats sont divisés sur la question, pour Birahime Seck du Forum Civil, la sanction prise contre Fédior, non seulement ne devait pas l'être, mais est totalement disproportionnée par rapport aux fautes évoquées (insubordination et manque de confiance) par Bibi Baldé dans son interview du Samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021 au quotidien l'Observateur.



« Vous deviez être le premier à soutenir le recouvrement des montants prêtés à des non ayants droit (fournisseurs, retraités ou non employés de la Poste) et au mépris des règles prudentielles. Dans votre réponse à la septième question du journaliste Mamadou Seck, vous avez reconnu cette pratique illégale », a ajouté le Coordonnateur du forum civil.



Qui par ailleurs s'interroge sur le pourquoi de ce limogeage. « Qui essayez-vous de protéger? Les ayants cause illégaux menacent-ils de parler? Ont-ils utilisé, seuls, les montants incriminés sans rétro commission? », se demande-t-il.



Ce dossier ne doit pas être politisé, car la Société "La Poste" est sans doute l'arbre qui cache la forêt, a conclu Birahime Seck.