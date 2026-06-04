Libre après 8 années de détention : René Capin Bassène réclame toute la vérité sur Boffa Bayotte


Après de longues années de détention dans le cadre de l'affaire du massacre de Boffa Bayotte, René Capin Bassène a retrouvé la liberté dans une scène chargée d'émotion. Accueilli par sa famille, ses proches et de nombreux soutiens, l'ancien détenu a livré un témoignage poignant sur les souffrances vécues derrière les barreaux. Ému aux larmes, il a raconté avoir quitté un nourrisson de trois mois pour retrouver un garçon capable de l'appeler « papa », symbole d'un temps perdu qu'aucune décision judiciaire ne pourra lui rendre.

 

Face à la foule venue l'accueillir, René Capin Bassène a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont plaidé pour son innocence durant les années les plus difficiles. Il a notamment salué les citoyens, les organisations de défense des droits et les personnalités qui ont porté sa cause alors que l'affaire suscitait de vives tensions. Se disant victime d'une « arrestation » et d'une « condamnation injustes », il affirme aujourd'hui tourner la page sans esprit de vengeance.

 

Dans une déclaration marquante, l'ancien détenu a assuré avoir choisi le pardon malgré les souffrances physiques, morales et psychologiques qu'il dit avoir endurées. Mais au-delà de son cas personnel, il a adressé un message aux familles des victimes du massacre de Boffa Bayotte. Selon lui, celles-ci méritent avant tout de connaître la vérité sur les circonstances exactes de cette tragédie qui continue de hanter la Casamance et l'opinion publique sénégalaise.

 

« La vérité doit éclater », a-t-il insisté à plusieurs reprises. Tout en réaffirmant son innocence, René Capin Bassène estime que de nombreuses zones d'ombre demeurent dans ce dossier.

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Jeudi 4 Juin 2026
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