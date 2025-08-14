Liberté de la presse au Sénégal : Le rapport négatif du département d’État américain sur les droits de l’homme et du travail

La Constitution et la loi garantissent la liberté d'expression, y compris pour les membres de la presse et des autres médias, mais le gouvernement a parfois limité ces libertés en imposant des sanctions pour diffamation et pour le délit d'outrage au chef de l'État, y compris à l'encontre de journalistes, a constaté le Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail du département d’Etat des États-Unis dans son rapport 2024.







Il rappelle que le 24 juillet 2024, les autorités ont arrêté, puis relâché, un membre de l'opposition pour délit d'outrage au chef de l'État, après qu'il eut déclaré que des responsables du parti au pouvoir avaient menti pour accéder au pouvoir. En septembre, l'ancien commissaire de police Cheikhna Keïta a été arrêté pour « diffusion de fausses nouvelles » pour avoir publié un article.







Déclaration faisant état d'un désaccord entre le président et le Premier ministre. Amnesty International a dénoncé cette arrestation, la qualifiant de restriction à la liberté d'expression, et a appelé à une modification de la loi afin de supprimer ces accusations.











Agressions physiques, emprisonnements et pressions







Selon l'ONG Comité pour la protection des journalistes (CPJ), plus de 25 journalistes ont été agressés ou arrêtés lors des troubles civils de février. Le CPJ a critiqué le gouvernement pour l'arrestation des journalistes Kader Dia et Cheikh Yérim Seck. La division spéciale de cybersécurité de la police a arrêté Dia le 30 septembre suite à ses propos sur la corruption policière lors d'une émission en ligne diffusée sur Sen TV le 23 septembre. Les autorités ont arrêté Seck le 1er octobre suite à ses propos lors d'une émission diffusée le 27 septembre sur 7TV, qui remettait en question l'exactitude d'une annonce budgétaire du Premier ministre. Dia et Seck ont tous deux été libérés le 3 octobre ; l'affaire Seck a ensuite été classée sans suite.











Censure exercée par les gouvernements, l'armée, les services de renseignement ou les forces de police, les groupes criminels ou les groupes armés extrémistes ou rebelles







Selon le rapport, le gouvernement Sénégalais a influencé l'environnement médiatique par le biais de médias gouvernementaux tels que la Radio Télévision Sénégal et le journal Le Soleil.







Les médias gouvernementaux ont souvent affiché un parti pris progouvernemental, tandis que les journalistes indépendants ont régulièrement critiqué le gouvernement sans subir de représailles.







Le 5 février, le gouvernement a révoqué la licence de la chaîne de télévision privée Walfadjiri TV pour « diffusion d’images violentes… et de propos subversifs, haineux et dangereux portant atteinte à la sécurité de l’État ».







Par ailleurs , le CPJ a rapporté que des partisans du leader de l’opposition Bougane Guèye Dany ont agressé Ngoné Diop et Maty Sarr Niang, tous deux reporters du site d’information Sans Limites, le 2 octobre. Ils ont empêché Diop de couvrir l’arrivée de Dany à la division de la cybercriminalité et ont giflé Niang.

