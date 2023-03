Levée du corps de Me Ousmane Séye : témoignages émouvants des parents, autorités, collègues et camarades politiques

La cérémonie de levée du corps de l’avocat Me Ousmane Sèye a eu lieu ce vendredi 10 mars 2023 dans une ambiance très calme. Une cérémonie funèbre à laquelle parents, amis et camarades politiques ont assisté pour dire adieu à ce brillant avocat.



Me Ousmane Sèye avocat à la cour est inscrit au barreau depuis 1985 et était le leader du Front républicain, parti membre de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar.



La dépouille est acheminée à Touba où l'avocat sera mis sous terre.