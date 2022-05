Levée du corps de Joséphine Marie Sophie Diallo : « une femme brave, qui ne m’a jamais donné l’occasion de la critiquer » (Moustapha Niasse)

Un hommage ultime a été rendu au Secrétaire général de l'Assemblée nationale, rappelée à Dieu ce mercredi 19 mai 2022. La levée du corps de la femme d'État s’est tenue ce 21 mai à la cathédrale de Dakar en présence de ses collègues de l’administration de l’assemblée nationale et beaucoup de Députés, ses Proches, amis, sympathisants etc...



Après plus de 26 ans de service à l’Assemblée nationale sénégalaise, Joséphine est partie pour de bon. Sa famille et la crème politique et apolitique sénégalaise ont tenu à assister à ce dernier hommage en son honneur. D’autres personnalités avec qui la défunte a cheminé dans le domaine professionnel, ont assisté à la levée du corps.



Le Président de l’assemblée nationale, Moustapha Niasse a présenté les condoléances du président de la République, des Députés et ses propres condoléances à la femme d’État. « Il convient de chercher les soubassements de cette remarquable constance dans ce triptyque que portait, avec assurance et élégance, notre regrettée Joséphine : la compétence, la loyauté et l’intégrité. Elle était une femme sereine, capable, en toutes circonstances, d’avoir l’intelligence des situations, la capacité à tisser et apaiser les relations, avec toutes les parts diverses de l’humanité dans la grande complexité de l’institution singulière qu’est l’Assemblée nationale du Sénégal », a-t-il déclaré.



Il terminera en affirmant que l’âme et le corps de Joséphine vont partir pour de bon, mais ses services rendus à la nation ne disparaîtront jamais...