Levée du corps de Joséphine Diallo : les témoignages des députés du pouvoir et de l’opposition.

Le peuple sénégalais est à nouveau en deuil, Madame Joséphine Marie Sophie Diallo n’est plus! La brave femme qui a servi le peuple plus de 30 ans à l’assemblée nationale, est décédée ce mercredi 19 mai 2022.



Un hommage lui a été rendu par ses collègues sur le parvis de l’Assemblée nationale. La levée du corps Madame Joséphine Marie Sophie Diallo s'est tenue ce samedi, à la cathédrale de Dakar. « Une femme de vertu, de droiture…et surtout d’une parfaite discrétion », ont témoigné les députés.



« Elle était une icône pour le Sénégal, elle a servi tout un chacun parmi nous. Nos sincères condoléances à la population sénégalaise, au président de la République et au président de l'Assemblée nationale... »