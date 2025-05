Levée de l'immunité parlementaire : Ndeye Saly Diop se défend et exige que tous les bénéficiaires soient entendus

« Je n’ai été ni complice, ni témoin, ni témoin passif d’un quelconque enrichissement illicite. Ma vie est un livre ouvert… », tels sont les propos que le député Ndèye Saly Diop a tenus devant l’Assemblée nationale ce vendredi 2 mai 2025.



Citée dans le rapport de la Cour des comptes, elle a nié les accusations qui lui sont reprochées, les qualifiant « d’accusations fallacieuses, de complicité de détournements de deniers publics ». Selon les chiffres, 57 620 000 FCFA qui, après rectification des erreurs de calculs et élimination des doublons, s’élèvent en réalité à 44 813 700 FCFA. Elle rappelle qu’elle avait défini une stratégie humanitaire urgente pour les enfants en situation de rue, en lieu et place d’un comité d’experts, pour garantir la transparence des dépenses et veiller scrupuleusement à l’application des directives présidentielles. Et au terme, 5 089 enfants ont été retirés de la rue, protégés, nourris et rendus à la chaleur de leur famille.



Ainsi, « il n’y a eu aucun enregistrement, ni détournement, ni complicité, il y a eu une action humanitaire menée avec dévouement pour les enfants de notre nation. Ma position est claire : que la lumière soit faite, que les pièces justificatives soient examinées, que les bénéficiaires soient entendus. Je pense que la vérité triomphera », a-t-elle sollicité.