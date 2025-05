Levée de fonds sur le marché régional : Quand plus de 60% de la dette du Sénégal est prise en charge par les investisseurs Ivoiriens

Cette concentration de la demande n’est pas nouvelle certes, mais pose question. « Pourquoi le Sénégal, l’une des économies les plus dynamiques de la région, peine-t-il à élargir sa base d’investisseurs ?, s’interroge l’Agence Ecofin.











La déclaration sur les finances publiques et ses conséquences







Les facteurs qui peuvent expliquer cette situation économique sont liés aux tensions autour de la transition politique et les révélations récentes sur l’existence de dettes non déclarées, estimées à 7 milliards de dollars par le FMI et mis sous pression la signature sénégalaise. À cela s’ajoute l’abaissement de la note du Sénégal par certaines agences de notation sans oublier le partenaire financier majeur qu’est le FMI qui suspend son appui en attendant plus de clarté sur la situation budgétaire.