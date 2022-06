Levée de corps de Daba Boye : La voyante repose désormais au cimetière de Bakhiya de Touba.

Le quartier de Gouye Mouride a refusé du monde lors de la levée de corps de l’animatrice du groupe Dmedia. La dame Daba Boye , qui s’est éteinte après une courte maladie, repose désormais à Touba.



Décrite comme une personne sociable et très généreuse, son décès a surpris plus d’un. « C’est un être exceptionnelle. On est dans un même groupe WhatsApp. C’était elle l’initiatrice. Chaque 12 du mois, il y a un membre qui est désigné et les gens cotisent pour ce membre. Dimanche passé c’est elle qui devait annoncer la nouvelle, mais elle ne l’a pas fait car elle était un peu souffrante. Après ma prière du soir, mes enfants m’ont annoncé sa mort comme ça. C’était un choc pour moi. Je n’y croyais pas. Elle était très généreuse », témoigne un voisin.



Très meurtri par la perte de sa fille, M.Boye, son père ne tarit pas d’éloge à son endroit. « Elle était brave, et depuis, qu’elle a commencé à travailler, elle faisait tout son possible pour nous satisfaire. Elle me soutenait dans les charges de la maison. Je nourris l’espoir qu’elle va se reposer au paradis car moi son père, je l’ai bénie ainsi que sa mère … », a-t-il fait savoir les yeux embués par les larmes…