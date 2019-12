Lettre ouverte à Monsieur Le Président de la République...

Monsieur le Président de la République,



La décentralisation achevée des politiques publiques demeure la mission première de l’État. Conformément à la loi 2013-10 du 28 Décembre 2013 portant Code Général des Collectivités Territoriales, c'est l'État qui concourt, soit directement, soit indirectement, à l’administration comme à l'aménagement du territoire. Avec votre mise en route de l’Acte III de la Décentralisation, ces dispositions qui n’étaient que politiques épousent leurs véritables contours.

Monsieur le Président,



Vous avez inauguré votre mandat par l’affirmation de votre volonté de donner plus de responsabilités aux populations locales en leur permettant de prendre, elles-mêmes, leur destin en main. Ces dernières sont ainsi appelées à faire preuve d’initiative et de réalisme en proposant, au niveau local, les voies et moyens de renforcer la mission de l’État. Ce faisant, en octobre 2013, le ‘‘Collectif des Habitants des 12 villages de la Zone Sud de Malicounda’’ (Nianing, Warang Socé, Warang Sérère, Mballing, Pointe Sarène, Roof, Soussane Sarène, Soussane Babambara, Mboulème, Sidibougou, Sinthiou Mbadane Sérère, Southiou Mbadane Peul) déposait une lettre de relance pour compléter le dossier « Nianing Commune » qui a été introduit, auprès de l’autorité étatique, en septembre 2012.



A cette lettre était jointe une liste de signatures des chefs de villages et des élus locaux favorables au projet de communalisation de Nianing et environs. Six ans après, cette demande sociale n’a toujours pas été satisfaite.



Il convient de rappeler que la Zone Sud de la commune de Malicounda subit, depuis 1972, un découpage incongru coupant, ainsi, la commune en deux parties (zone Nord et zone Sud) à telle enseigne que pour rallier notre chef-lieu de commune, nous sommes obligés de traverser les communes de Mbour et de Saly. Cette situation a créé, 47 ans durant, des difficultés notoires freinant considérablement l’émergence de cette zone.



En effet, les 12 villages de la Zone Sud, situés sur le littoral (des kilomètres de plage), ont tout le potentiel démographique (environ 40000 âmes) et économique (tourisme, pêche, agriculture, élevage...) nécessaire pour prendre en charge le destin de leur émergence.



Ainsi, la plateforme Joog Jotna, regroupant les 12 localités précitées vient, par la présente, vous rappeler l’urgence d'ériger Nianing et environs en commune. Vous nous l’aviez promis.



Monsieur le Président,



Le 11 juin 2011, vous étiez, lors de votre visite pré-électorale à Nianing, surpris d’apprendre que cette Zone Sud de Malicounda qui vous accueillait avec les honneurs, malgré son beau potentiel économique et sa belle démographie, avait toujours un statut de village. Stupéfait, vous aviez, séance tenante, promis que dès que vous accéderez à la magistrature suprême, vous ferez de Nianing et environs une commune de plein exercice. Cet engagement vous a aidé à remporter toutes les élections dans cette zone : Présidentielles (2012), Locales (2014), Référendaires (2016) et Présidentielles de 2019.



Nous osons présager que cette lettre et tous nos arguments, ci-dessus développés, suffiront à vous convaincre de nous signer, enfin, ce décret libérateur et tant attendu de communalisation de la Zone sud de Malicounda.



En espérant une suite favorable à notre requête, nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, à l’assurance de notre très haute considération



Fait à Nianing le 22 décembre 2019.



Plateforme citoyenne de jeunes pour la communalisation de la Zone Sud de Malicounda (Nianing, Warang Socé, Warang Sérère, Mballing, Pointe Sarène, Roof, Soussane Sarène, Soussane Babambara, Mboulème, Sidibougou, Sinthiou Mbadane Sérère, Southiou Mbadane Peul)