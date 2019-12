Les victimes de Tivaouane Peulh mettent fin à leur grève de la faim après la visite du ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye.

Les victimes des démolitions de Tivaouane Peulh viennent de mettre fin à leur grève de la faim illimitée entamée depuis maintenant plus de 48 heures.

Une médiation du Ministre de l’Intérieur, M. Aly Ngouille NDIAYE, est passée par là!

En effet, le Ministre de l’intérieur s’est rendu sur le terrain, accompagné du Maire de Tivaouane Peulh, du Gouverneur de Dakar et de plusieurs autres responsables, pour rencontrer les grévistes, afin de les persuader d’arrêter leur diète, tout en leur transmettant les assurances de S.E.M Macky SALL, Président de la République du Sénégal, pour trouver une issue heureuse à leur situation.

C’est ainsi, qu’à l’issue de cette rencontre empreinte d’émotion et de fraternité, que ces derniers ont décidé de mettre fin à leur grève.