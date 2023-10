Les trois mots-clés qui, selon le procureur, ont entraîné Falla Fleur devant la justice

Face à un juge correctionnel ce 12 octobre au palais de Justice Lat Dior, l'activiste et juriste de formation du nom de Ndèye Fatou Fall, plus connue sous le nom de Falla Fleur, a dû se défendre face aux allégations qui lui ont été attribuées en raison de ses posts Facebook datant de l'événement de début juin.



En détention depuis son arrestation à son lieu de travail à Dakarnave le 7 juin par la division d'investigation criminelle (DIC), c'est aujourd'hui que Falla Fleur a dû faire face à la justice pour 《 appel à l’insurrection » en relation avec plusieurs post diffusés à travers sa page Facebook durant les trois jours d'émeutes du début du mois de juin dernier.



Dans son réquisitoire, le procureur a considéré que les publications écrites pour lesquelles Falla Fleur a été interpellée, "poussent les gens à se rebeller". D'après lui, l'usage des mots que sont 《gatsa gatsa》, 《maintien rekk》 et 《dox mbook》 visaient à créer des attroupements. Il argumente : 《 L'emplois du mot gatsa-gatsa dans un contexte où la situation était électrique renvoie à la loi du Talion.



Falla Fleur a évidemment réagi à la thèse du procureur, clamant que pour elle le mot Gatsa-Gatsa a pour signification dans ce contexte de légitime défense.