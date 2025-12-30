Les supporters sénégalais analysent le jeu des Lions avant le choc contre le Bénin : « On est forts, mais il faut le montrer… »

Après une entrée en matière tonitruante face au Botswana, balayé sans appel, le Sénégal a ensuite marqué le pas avec un match nul frustrant contre la RD Congo. Qualifiés, les Lions n’ont pourtant pas droit au relâchement, pour conserver la tête du groupe, une victoire large s’impose face au Bénin. À Fadia, la pression monte et les supporters, entre fierté et exigence, livrent un verdict sans détour sur le niveau et l’attitude de l’équipe.







Pour Maguette, le Sénégal doit assumer son statut. « Le Sénégal doit montrer qu’il est un champion. On a fait quelques erreurs parfois, mais tout le monde sait qu’on est fort. Il faut juste revoir les tactiques, voir ce qui va et ce qui ne va pas ». Même ton direct pour Aziz, qui insiste sur l’engagement mental « Le Sénégal joue, mais il faut qu’il se dise dans la tête que ce sont les supporters qui jouent et se donnent à fond. Et que les marabouts qui disent n’importe quoi nous donnent la paix ».







La jeunesse, elle aussi, veut être entendue. Omar Ndao, jeune du quartier, interpelle le sélectionneur « On demande au coach de donner de l’espoir aux jeunes dans notre équipe. Ibrahima Mbaye ne doit pas attendre. Contre le Bénin, on est plus sûrs de la victoire du Sénégal. Comme le Maroc, cette fois ci on veut 3 ou même 4 buts, pourquoi pas ».







Mais certains appellent à la prudence. Ibrahima Sow tempère l’euphorie et pointe la gestion des joueurs « Je pense que Ismaila Sarr doit attendre parce qu’il joue sur blessure. Le match du Sénégal ne va pas être facile. Tous ceux qui savent qu’ils doivent nous croiser se donnent à fond pour ne pas se laisser faire, donc on doit revoir ça ».

