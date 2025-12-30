CAN 2025 – Groupe D : Le Sénégal s’offre la première place et évite les cadors comme l’Algérie et l’Egypte

Le Sénégal après avoir validé son billet pour les huitièmes de finale de la CAN 2025 suite à une victoire et un match nul , s’est imposé avec autorité face au Bénin (3-0), à Tanger , lors de la 3ᵉ journée du groupe D. Une victoire marquée par l’entrée décisive d’Ibrahima Mbaye, le carton rouge de Kalidou Koulibaly, et une première place précieuse qui permet aux Lions d’éviter l’Algérie et l’Égypte au prochain tour.
Menés par un Sadio Mané offensivement bien inspiré, les Lions ont ouvert le score par A. Seck (38ᵉ), avant qu’Habib Diallo ne double la mise à la 62ᵉ. Mais c’est l’entrée d’Ibrahima Mbaye à la pause qui a changé le rythme du match. Positionné côté droit, le joueur du PSG a dynamisé le couloir, multipliant les centres et les projections, à l’origine du second but sénégalais et du penalty transformé par Cherif Ndiaye dans les ultimes secondes (90ᵉ+7).
Malgré une fin de match tendue, marquée par l’expulsion de Kalidou Koulibaly pour jeu dangereux (81ᵉ), les hommes de Pape Thiaw ont conservé leur maîtrise et assuré une victoire nette. Le Sénégal termine ainsi en tête du groupe D avec 7 points, devant la RDC et le Bénin, et s’offre, à coup sûr , un tableau plus clément en huitièmes, évitant les chocs précoces contre l’Algérie ou l’Égypte.
Le prochain adversaire des Lions sera connu à l’issue des derniers matchs de groupe, mais cette performance confirme les ambitions du Sénégal, porté par une profondeur de banc décisive et une gestion tactique maîtrisée.
