Les premiers mots de Dethié Fall après sa nomination : « Cette mission sera menée avec toute l’énergie, la rigueur et l’expertise nécessaires »

Nommé hier en tant que Ministre des Infrastructures, Déthié Fall a exprimé ses premiers mots : « Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, ainsi qu’au Premier Ministre, Ousmane SONKO, pour la confiance placée en ma modeste personne en me nommant Ministre des Infrastructures ».
Selon le nouveau ministre des Infrastructures, « cette mission sera menée avec toute l’énergie, la rigueur et l’expertise nécessaires, dans l’esprit de célérité et de transparence, conformément à leurs directives. »
Ensemble pour un Sénégal souverain, juste et prospère, dans le JUB, JUBAL, JUBANTI, a conclu Déthié Fall.
