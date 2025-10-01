Les militants de la flottille pour Gaza disent être "encerclés par des navires de guerre israéliens"

Les militants de la flottille pour Gaza ont dit mercredi soir être "encerclés par des navires de guerre israéliens" et que l'interception des principaux bateaux était en cours, selon plusieurs communiqués et des déclarations sur Instagram.



"Les navires de guerre avancent pour intercepter la flottille, il ne reste plus que 81 milles nautiques vers Gaza", a indiqué la partie maghrébine de la Global Sumud Flotilla dans un communiqué. L'élue française Marie Mesmeur et la députée européenne franco-palestinienne Rima Hassan ont annoncé l'interception en cours de leurs bateaux.

