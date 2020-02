Les images de la cérémonie de 8ème jour du rappel à Dieu d'El Hadj Idrissa Guèye à Kaolack.

La cérémonie de 8ème jour du décès d'El Hadj Idrissa Guèye a vécu. A l'image des autres jours, la maison mortuaire a encore refusé du monde. Ainsi, les guides religieux, les autorités étatiques, les opérateurs économiques etc, ont tous pris part à cette cérémonie. Il s'agit du président de l'institut Al-Azhar, Serigne Mame Mor Mbacké, de la présidente du conseil économique social et environnemental( CESE), Aminata Touré, du ministre Abdou Karim Fofana, du président de la Chambre de Commerce de Kaolack, Serigne Mboup, du président de la chambre des métiers de Kaolack, El Hadj Seyni Seck, de l'opérateur économique, Baye Ciss, du conseiller spécial de la présidente du conseil économique social et environnemental, Moussa Fall, du président Moustapha Sow, du lead vocal, Youssou Ndour etc. Les délégations ont été reçues par les membres de la famille Guèye avec à leur tête leur porte-parole, l'ambassadeur itinérant, Mouhamed Ndiaye Rahma...