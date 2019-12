Les défis qui attendent le Fouta en 2020 ! (Par Yero Guissé)

L’année 2019 tire à sa fin, elle a été marquée par beaucoup d’évènements qui ne manquent pas de nous interpeller, en tant que citoyens, mais aussi en tant qu’acteurs sociaux et dirigeants. Notre engagement dans la promotion du contenu du Fouta et de sa diversité ainsi que son développement économique et social continuera toujours à être au centre de nos combats.



En 2019, nous avons essayé de porter la voix du Fouta à travers nos plumes, nos sorties médiatiques, nos marches pacifiques et nos cris de cœur pour interpeler les pouvoirs publics pour une meilleure prise en charge des doléances de notre communauté. Nous sommes persuadé que la jeunesse doit toujours jouer son rôle de participation aux éveils de conscience, à la sensibilisation des masses sur les enjeux de développement.



Les populations du Fouta dans leur diversité, avec ses représentations, a toute sa place et sa légitimité dans le débat et réflexions qui doivent s’engager sur des questions de citoyenneté, de politiques publiques, de changements de paradigmes et de comportements et des enjeux climatiques notamment la question lancinante de la préservation de l’environnement.



Sur cette toile de fonds, et à l’aube de cette nouvelle année, nous souhaitons que 2020 soit l’accomplissement de toutes les réalisations et de toutes les espérances. Avec les efforts des pouvoirs publics et l’implication de tous, nous osons espérer voir le Fouta dont nous rêvons tous ! Un Fouta uni autour de l’essentiel où les routes seront goudronnées, les populations se soigneront à proximité, les paysans produiront plus de rendements, une jeunesse plus consciente qui fera face aux défis du développement…..Bref Un Fouta plus attractif et plus rayonnant !!!



Pour la nouvelle année, je souhaite à toutes et à tous pleins d'inspirations et d'ambitions, de nouvelles idées et la concrétisation de tous vos projets.

Merci pour les moments partagés et ceux à venir !!!

Yero Guisse / Web entrepreneur, Blogueur, Activiste (Citoyen du Fouta)

Blog : www.yeroguisse.org