Lenteurs travaux de finition de l'UIT : Professeurs et étudiants se braquent contre l'arrivée des nouveaux bacheliers.

L'intersyndicale PER, PATS et l'amicale des étudiants, le Saes, Sudes, Stesu et Satuc ont fait face à la presse pour dénoncer les lenteurs des travaux dans la livraison des chantiers de l'Université Iba Der Thiam de la cité du rail. En effet, six longues années se sont déjà écoulées et les autorités n'ont toujours pas respecté leurs promesses. Ces professeurs et étudiants tiennent coûte que coûte à obtenir gain de cause et ont décidé de ne pas accepter l'arrivée de nouveaux bacheliers dans ce temple du savoir...