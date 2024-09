Législatives du 17 Novembre/ La « Grande Coalition Takku Wallu Sénégal » face à la presse

En perspective des prochaines élections législatives du 17 novembre 2024, la « Grande Coalition Takku Wallu Sénégal » fera face à la presse nationale et internationale le mercredi 25 septembre prochain à 16 heures au Fun City sur la Vdn.



Cette coalition regroupant plusieurs partis politiques dont l’APR et le PDS mettra à profit la rencontre pour présenter ses différentes composantes et exhiber ses atouts.