Législatives anticipées : le Front Social et Républicain appelle à faire bloc face au régime

Au terme de larges discussions et concertations approfondies, les leaders de partis politiques regroupés autour de trois coalitions ont mis en place le comité d’initiative du Front social et républicain. Ces trois coalitions que sont Ensemble pour Demain dont la présidente est Adji Mergane Kanouté, GOR, coordonnée par Mohamed Moustapha Diagne, Maguette Ngom et DOMOU REWMI dont le coordinateur est Alassane Cissé.



Ces différentes entités ont décidé de fédérer toutes les forces vives de la nation pour arriver à un très large front capable de faire face au régime en place, pour une majorité à l’Assemblée nationale. Le comité d’initiative du Front Social et Républicain est convaincu que l’ère des échappées solitaires est révolue et appelle toute l’opposition à constituer un bloc uni, soudé et solidaire pour une Assemblée nationale équilibrée, gage de stabilité et de vitalité démocratique.



Le comité d’initiative Front Social et Républicain invite les acteurs politiques, les forces citoyennes, les organisations féminines, la jeunesse à se mobiliser pour le triomphe de l’opposition au soir du 17 novembre.