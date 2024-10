Législatives 2024 : Le PUR dément formellement les rumeurs faisant état de sa sortie de la coalition Samm Sa Kaddu

Dans la foulée, il invite ses militants et sympathisants à faire bloc et rester engagés et mobilisés pour une campagne électorale réussie et une victoire éclatante[...]. Dans son communiqué, le PUR qui a apporté son soutien à Bougane, a demandé sa libération immédiate. Il a aussi invité les acteurs politiques à "œuvrer pour une élection transparente et apaisée pour l'intérêt supérieur de la nation..."