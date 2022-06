Législatives 2022 / Temps d’antenne pour la campagne : Le CNRA convoque les représentants des listes recevables ce 28 juin.

Dans un communiqué sorti ce vendredi, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel a convoqué en réunion les partis politiques, les coalitions de partis politiques et entités indépendantes dont les listes sont déclarées recevables pour les élections législatives du 31 juillet 2022. L’objet de cette rencontre qui se tiendra le mardi 28 juin 2022 juin sera l’occasion pour le CNRA, de déterminer, avec la RTS et les représentants des listes déclarées recevables, le temps quotidien à réserver à chaque liste et pour procéder au tirage au sort pour l'ordre de passage à l'émission dans le cadre de la campagne électorale qui débutera le 10 juillet 2022 à 00 heure.



Cette programmation répond à l'article 8 de la loi portant création du CNRA, permettant au conseil de fixer les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions réglementées des médias audiovisuels pendant les campagnes électorales.



Se référant à l’article L0.188 du Code électoral, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel rappelle que le temps d'antenne mis à la disposition des candidats et diffusé par le service public de l'audiovisuel, est divisé en deux (02) fractions dont la quotité est déterminée par l'organe en charge de la régulation des médias.