Législatives 2022 / Rejet définitif de listes : La société civile autour du COSCE et PACTE recommande trois points aux autorités pour une sortie de crise

La société civile présente à la commission de contrôle et de vérification des parrainages dans un communiqué qui nous est parvenu, donne son avis sur les rejets de liste. Regroupée autour du COSCE et de la PACTE, ces acteurs neutres se prononcent : « soucieuse du renforcement du climat de confiance et de transparence qui ont prévalu jusque-là, la société civile appelle au calme les acteurs dont les listes ont été recalées et sollicite des autorités électorales qu’il leur soit accordé la possibilité de régulariser leurs listes de parrainages. »

Cependant, pour une stabilité des joutes électorales, la société civile donne trois recommandations : « La notification des listes et motifs de rejet aux mandataires ; L’accès aux fiches de parrainages déposées, à défaut de disposer des copies ; La correction des erreurs matérielles, notamment celles liées à la saisie des listes de parrainages, avant le début de l’analyse de la recevabilité juridique des dossiers de candidature »...