Législatives 2022 : L’inter coalition Wallu-Yewwi à l'écoute des populations de Dahra Djolof, Linguère et Barkédji.

La délégation de la Grande Coalition Wallu Sénégal conduite par Mamadou Lamine Thiam, le Directeur de campagne et Mamadou Lamine Diallo, le Coordonnateur de la coalition, s'est rendue dans le département de Linguère sous le pavillon Yewwi Askan Wi.



La première étape à Dahra Djolof a été symbolisée par un accueil chaleureux réservé aux membres de la délégation par les candidats El Malick Guèye de Yewwi Askan Wi, Aïssata Ba de Wallu Sénégal et Abdou Thiam candidat investi sur la liste nationale de Wallu Sénégal.

Sur place, c'est Abdou Thiam qui a adressé les mots de bienvenue à la délégation et exposé les difficultés que rencontrent les éleveurs et les paysans à cause de la cherté des prix des aliments de bétail et de l'engrais. Ce qui représente une entrave à l'élevage et l'agriculture, les deux principales activités économiques du Djolof.



Une occasion pour le vice-président à la communication nationale de la Grande Coalition Wallu Sénégal de soulever l'état catastrophique des routes dans le Djolof avant de demander d’ailleurs de voter massivement contre la coalition Benno et les responsables de cette localité.



Le candidat investi de cette localité, El Malick Guèye, a magnifié la mobilisation et la mise en place de l'inter coalition, avant de rendre un vibrant hommage au Président Abdoulaye Wade. Il a aussi rappelé le bilan médiocre de Aly Ngouille Ndiaye et mis en garde les populations par rapport à l'achat de conscience, le trucage des élections, le transfert d'électeurs, voire un hold-up électoral. Il a ainsi profité de l'occasion pour inviter les populations à la sécurisation du vote le jour du scrutin. Il poursuit en exposant les problèmes que rencontrent les populations, à savoir la cherté de la vie et le manque d'infrastructures. Il a terminé par appeler les populations à s'engager et à voter massivement pour l'inter-coalition afin de rétablir Karim Wade et Khalifa Sall. Ce qui permettra à tous les potentiels candidats de se présenter en 2024 à l'exception de Macky Sall.



Enfin, Mamadou Lamine Thiam, mandataire de la coalition Wallu Sénégal, a fait une déclaration pour saluer les anciens du PDS, l'engagement et la bravoure d’Abdou Thiam.



La délégation s'est rendue par la suite à Linguère où Ndèye Fama Niang, ancienne député du PDS, s’est félicitée de la mise en place de l'inter-coalition Wallu-Yewwi a été une demande forte des populations. Et, constatant que toutes les infrastructures faites à Linguère ont été l'œuvre du Président Abdoulaye Wade, Ndèye Fama Niang a invité les populations de Linguère à faire le bon choix pour sanctionner les 10 ans de Macky Sall.



Oumar Sy, la tête de liste de Yewwi Askan Wi à son tour, a magnifié la visite de la délégation et salué la maturité politique des responsables des deux coalitions Wallu et Yewwi pour la mise en place de l'inter-coalition. Il a aussi salué le travail remarquable de l'honorable Mamadou Lamine Diallo à l'Assemblée nationale. Il a ajouté que pour sauver le Sénégal et mettre fin au rêve fou de Macky Sall de briguer plus de deux mandats, les populations doivent se mobiliser et voter massivement pour l'inter-coalition en respectant les consignes de vote édictées. Il y va également de mettre fin à l'acharnement sur Karim Wade et Khalifa Sall.



Pour finir la journée d’hier, la délégation a été reçue à Barkédji par Abdou Sow, Président des éleveurs du département de Linguère et responsable de la LD debout. Sur les lieux, Mamadou Lamine Diallo a présenté les membres de la délégation et s'est remémoré de Daouda Sow, ancien président de l'Assemblée nationale. Puis, il a décrié la cherté de la vie due à la flambée des prix des denrées de première nécessité et de l'engrais. Ce qui représente un lourd fardeau pour les agriculteurs, les éleveurs et tous les sénégalais. Il a donc invité les populations de Barkedji à voter Yewwi Askan Wi pour la victoire de l'inter-coalition dans le département de Linguère. Prenant la parole, Pape Sarr, Secrétaire général de LD- Debout, a félicité Abdou Sow pour sa disponibilité, son engagement et son investissement dans le secteur de l'élevage et le développement du pays.