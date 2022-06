Législatives 2022 - Kaolack : Mariama Sarr et Pape Mademba Bitèye dirigent respectivement les comités électoraux de la commune et du département de Kaolack pour Benno Book Yakaar.

C’est dans une ferveur militante que les responsables de Benno Bokk Yakaar du département de Kaolack se sont donnés rendez-vous aujourdui à Kaolack pour procéder à la mise sur pied du comité départemental de la coalition présidentielle dirigée par la tête de liste de Benno Bokk Yaakaar, le Directeur Général de Benno Bokk Yakaar. Dans la même lancée, le comité communal de la ville de Kaolack a été confié à la ministre Mariama Sarr, ancien maire de la ville. C’est avec la facilitation du chef de la mission de Benno Bokk Yakaar, le ministre Aly Ngouille Ndiaye, que le consensus a été obtenu.



La tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar, Mimi Touré, l’ancien Premier Ministre Souleymane Ndéné et Maitre El Hadj Diouf etaient aussi de la partie et tous ont insisté sur l’importance des élections législatives à venir pour la majorité présidentielle et le pays et ils ont galvanisé la jeunesse kaolackoise et du Sénégal à relever le défi de la mobilisation et de l’unité pour une grande victoire au soir du 31 juillet.