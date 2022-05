Législatives 2022 - Dépôt des candidatures : Les petits devant, les grands derrière.

L’ordre a été établi pour le dépôt des dossiers de déclaration de candidature, en vue des élections législatives de 2022. Les 25 organisations d’acteurs politiques en lice pour ce scrutin du 31 juillet ont été tirées au sort à la Direction générale des Elections.



Dans l’ordre de passage des partis et coalitions de partis politiques au greffe du Conseil constitutionnel, les petits seront devant, les grands derrière, comme à l’école primaire, quand les élèves sont en rang dans la cour, avant leur entrée en classe.



Un même ordre de passage a été fixé pour le dépôt de candidature, le contrôle et le dépôt de parrainage. C'est le Mouvement Pass Pass qui sera le premier à déposer son dossier de candidature, selon le communiqué du service du ministère de l'Intérieur.



Suivra la grande coalition Gueum Sa Bopp, qui sort en 2ème position. Le Mouvement Taxawu Liguey Kat Yi est en 3ème position. Yewwi Askan Wi passe en 7ème position, alors que la coalition du parti au pouvoir, Benno Bokk Yakaar a hérité de la 22ème position. Wallu Sénégal est à la 24ème position.



Les acteurs politiques engagés aux élections législatives sont appelés à déposer leurs dossiers du 6 au 8 mai 2022, selon l’ordre de passage établi. S’en suivra le contrôle des parrainages, dont les dépôts se feront en deux versions : électronique et physique.



Le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi a émis des doutes sur l’établissement de l’ordre de passage. Cet ordre n’est, dit-il, pas encore effectif », d’autant plus qu’il peut y avoir des absents relégués en dernière position.



Benoît Sambou ne dit pas la même chose. Le mandataire national de Benno Bokk Yakaar, estime que le tirage au sort de l’ordre de passage est une bonne option. Mais, le chargé des élections à l’Apr est d’avis que la 22e position n'est pas un cadeau que l'on fait à la majorité.