Légalisation du canabis : Le scepticisme du Forum du Justiciable

Le « yamba » rend fou et dès lors sa légalisation est une porte ouverte à la débauche et à la hausse du taux de criminalité et toutes autres formes de violence.

Le Forum du justiciable qui n’est pas trop emballé par ce projet mis en branle par Seydi Gassama, estime que l’État a d’autres moyens pour lutter contre la consommation de drogue au Sénégal plutôt que de la légaliser.

Babacar Ba, le président du Forum du Justiciable, invité de l’émission « Face à Dakaractu » pense que cette idée est à la limite inconcevable, car légaliser la drogue c’est prendre le risque d’augmenter le nombre de personnes mentalement instables d’autant plus que la majorité des personnes, surtout chez les jeunes qui en consomment, ne sont pas sains d’esprit.



Babacar Ba qui revient sur des études qui ont démontré les conséquences de la consommation de drogue sur la santé, appelle les autorités à ne pas prêter le flanc et surtout de ne pas tendre la perche aux jeunes qui passent tout leur temps à fumer dans les quartiers...